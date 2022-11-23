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В ОДКБ согласовали проект решения о мерах по оказанию помощи Армении

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Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по оказанию помощи Армении согласован.
В ОДКБ согласовали проект решения о мерах по оказанию помощи Армении
  • РИА Новости

«В целом согласован проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения, подготовленный на основании выводов и предложений мониторинговой миссии ОДКБ», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что внутри Организации Договора о коллективной безопасности необходимо добиться уровня коллективной солидарности, который позволит поддерживать безопасность на просторах стран-участниц.

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