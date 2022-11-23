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Глава Генштаба чешской армии Ржека заявил о необходимости готовиться к войне

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Глава Генштаба чешской армии Карел Ржека заявил о необходимости готовить вооружённые силы страны к крупномасштабным войнам против продвинутого противника.
Глава Генштаба чешской армии Ржека заявил о необходимости готовиться к войне
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит Ceska Televize.

Ржека утверждает, что в случае конфликта между Россией и НАТО территория Чехии, её инфраструктура и граждане стали бы объектами «враждебных действий».

По его словам, «ситуация серьёзная, и необходимо реагировать». 

Он утверждает, что война в Европе стала реальностью, а утверждения о «вечном мире» являются «утопией».

Ранее представительство Чехии в ЕС заявило, что в Европейском союзе официально запустили тренировочную миссию для украинских военных.

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