Глава Генштаба чешской армии Ржека заявил о необходимости готовиться к войне

Глава Генштаба чешской армии Карел Ржека заявил о необходимости готовить вооружённые силы страны к крупномасштабным войнам против продвинутого противника.

Его слова приводит Ceska Televize.

Ржека утверждает, что в случае конфликта между Россией и НАТО территория Чехии, её инфраструктура и граждане стали бы объектами «враждебных действий».

По его словам, «ситуация серьёзная, и необходимо реагировать».

Он утверждает, что война в Европе стала реальностью, а утверждения о «вечном мире» являются «утопией».

Ранее представительство Чехии в ЕС заявило, что в Европейском союзе официально запустили тренировочную миссию для украинских военных.