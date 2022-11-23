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Путин: Россия проработает с ООН вопрос работы аммиакопровода Тольятти — Одесса

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия проработает с ООН вопрос работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Об этом он сказал в ходе встречи с основателем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным.

Мазепин заявил, что Киев выдвигает политические требования для запуска трубопровода. При этом он выразил надежду, что вопрос, связанный с поставками аммиака, удастся разрешить в рамках зерновой сделки.

В свою очередь, Путин заявил, что от запуска аммиакопровода выиграют все участники процесса.

«Мы с ООН тоже поработаем, с коллегами из организации. Посмотрим, что из этого получится», — сказал он.

Также Путин добавил, что он не против возобновления работы этого аммиакопровода.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал о переговорах об экспорте российского аммиака через Украину. 

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