Путин: Россия проработает с ООН вопрос работы аммиакопровода Тольятти — Одесса

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия проработает с ООН вопрос работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Об этом он сказал в ходе встречи с основателем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным.

Мазепин заявил, что Киев выдвигает политические требования для запуска трубопровода. При этом он выразил надежду, что вопрос, связанный с поставками аммиака, удастся разрешить в рамках зерновой сделки.

В свою очередь, Путин заявил, что от запуска аммиакопровода выиграют все участники процесса.

«Мы с ООН тоже поработаем, с коллегами из организации. Посмотрим, что из этого получится», — сказал он.

Также Путин добавил, что он не против возобновления работы этого аммиакопровода.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал о переговорах об экспорте российского аммиака через Украину.