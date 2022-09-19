Генсек ООН рассказал о переговорах об экспорте российского аммиака через Украину
- РИА Новости
Об этом сообщил Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости.
«Ведутся переговоры по поводу возможности экспорта российского аммиака через Южный с использованием уже существующего трубопровода, который использовался в течение нескольких лет», — сказал Генсек ООН.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков скептически высказался об идее президента Украины Владимира Зеленского об обмене украинских военнопленных на запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса.