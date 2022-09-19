военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Генсек ООН рассказал о переговорах об экспорте российского аммиака через Украину

Короткая ссылка
Переговоры о возможности экспорта аммиака России через территорию Украины в настоящее время ведутся по линии ООН.
Генсек ООН рассказал о переговорах об экспорте российского аммиака через Украину
  • РИА Новости

Об этом сообщил Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости.

«Ведутся переговоры по поводу возможности экспорта российского аммиака через Южный с использованием уже существующего трубопровода, который использовался в течение нескольких лет», — сказал Генсек ООН.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков скептически высказался об идее президента Украины Владимира Зеленского об обмене украинских военнопленных на запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить