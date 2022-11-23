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ВОЗ решила переименовать оспу обезьян в MPOX из-за давления администрации Байдена

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Всемирная организация здравоохранения собирается переименовать оспу обезьян в MPOX из-за давления США. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Эксперты в области общественного здравоохранения и активисты ЛГБТ Соединённых Штатов, как отмечается в материале, призвали отказаться от названия вируса, которое он получил после своего открытия в 1958 году, так как оно якобы «играет на расистских стереотипах об Африке» и вредит восприятию значения вируса.

15 июня генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ближайшее время вирус оспы обезьян планируется переименовать.

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