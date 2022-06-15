Гендиректор ВОЗ Гебрейесус заявил о планах изменить название вируса оспы обезьян

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ближайшее время вирус оспы обезьян планируется переименовать.
Гендиректор ВОЗ Гебрейесус заявил о планах изменить название вируса оспы обезьян
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«ВОЗ также работает с партнёрами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы объявим о новых названиях в ближайшее время», — приводятся слова Гебрейесуса на сайте ВОЗ.

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.

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