DM: живущие на круизном лайнере в Шотландии украинцы пожаловались на русскоязычный экипаж

Беженцы из Украины, размещённые на круизном лайнере в шотландском Эдинбурге, пожаловались на условия проживания и «русскоговорящий экипаж». Об этом пишет The Daily Mail.

В материале отмечается, что из-за нехватки жилья для беженцев в Шотландии на судне в порту Лит в июле были размещены более 1,5 тыс. украинцев.

Отмечается, что они жалуются на стеснённые условия, трудности с интернетом, парковкой, сложности с получением пособий и образования для детей.

Кроме того, украинские беженцы выразили недовольство в связи присутствием «русскоговорящего экипажа» на судне.

Ранее обозреватель Guardian Кир Джайлз сообщал, что британское правительство нарушило данное Киеву обещание помочь украинским беженцам.