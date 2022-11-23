DM: живущие на круизном лайнере в Шотландии украинцы пожаловались на русскоязычный экипаж
В материале отмечается, что из-за нехватки жилья для беженцев в Шотландии на судне в порту Лит в июле были размещены более 1,5 тыс. украинцев.
Отмечается, что они жалуются на стеснённые условия, трудности с интернетом, парковкой, сложности с получением пособий и образования для детей.
Кроме того, украинские беженцы выразили недовольство в связи присутствием «русскоговорящего экипажа» на судне.
Ранее обозреватель Guardian Кир Джайлз сообщал, что британское правительство нарушило данное Киеву обещание помочь украинским беженцам.