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Келин: Москва и Киев не ведут неформальных переговоров о завершении конфликта

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Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва не ведёт неформальных переговоров с Киевом о прекращении боевых действий из-за «упрямой позиции» киевских властей. Об этом он сказал в интервью BBC.

«Неформальные переговоры не ведутся, поскольку Киев очень упрям и пребывает в иллюзии, что может одержать победу», — передаёт его слова ТАСС.

Келин подчеркнул, что в итоге «любой конфликт» заканчивается за столом переговоров.

По его словам, в апреле Россия и Украина были близки к заключению мирного соглашения, но Киев «решил по-другому» после получения вооружений со стороны Вашингтона.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв выразил мнение, что улучшение отношений России с Украиной наступит после смены власти в Киеве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что российскому лидеру Владимиру Путину перед саммитом G20 якобы был передан проект мирного соглашения с Украиной.

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