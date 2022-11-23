Келин: Москва и Киев не ведут неформальных переговоров о завершении конфликта
«Неформальные переговоры не ведутся, поскольку Киев очень упрям и пребывает в иллюзии, что может одержать победу», — передаёт его слова ТАСС.
Келин подчеркнул, что в итоге «любой конфликт» заканчивается за столом переговоров.
По его словам, в апреле Россия и Украина были близки к заключению мирного соглашения, но Киев «решил по-другому» после получения вооружений со стороны Вашингтона.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв выразил мнение, что улучшение отношений России с Украиной наступит после смены власти в Киеве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что российскому лидеру Владимиру Путину перед саммитом G20 якобы был передан проект мирного соглашения с Украиной.