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Сенатор Пушков: политика Twitter при Илоне Маске бросает вызов «либеральной диктатуре»

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова нового владельца компании Twitter Илона Маска о политике соцсети по блокировке пользователей.

«По сути, какие бы позиции ни занимал Маск по тем или иным вопросам, он бросает вызов стерильному единомыслию и либеральной диктатуре в мире соцсетей», — написал он в своём Telegram-канале.

Пушков добавил, что, по его мнению, экс-владелец Twitter Джек Дорси, «забанивший» Трампа и продвигавший только «ультра-либеральную повестку», сейчас «испытывает рвотные позывы».

Ранее Маск обвинил Associated Press в распространении фейков об упавших на территорию Польши ракетах.

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