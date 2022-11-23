Сенатор Пушков: политика Twitter при Илоне Маске бросает вызов «либеральной диктатуре»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова нового владельца компании Twitter Илона Маска о политике соцсети по блокировке пользователей.

«По сути, какие бы позиции ни занимал Маск по тем или иным вопросам, он бросает вызов стерильному единомыслию и либеральной диктатуре в мире соцсетей», — написал он в своём Telegram-канале.

Пушков добавил, что, по его мнению, экс-владелец Twitter Джек Дорси, «забанивший» Трампа и продвигавший только «ультра-либеральную повестку», сейчас «испытывает рвотные позывы».

Ранее Маск обвинил Associated Press в распространении фейков об упавших на территорию Польши ракетах.