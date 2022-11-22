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Посольство Канады будет располагаться в здании посольства Британии в Москве

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Посольства Канады и Великобритании будут находиться в Москве в одном здании, заявили в британской дипмиссии.

«Посольство Канады будет располагаться в здании посольства Великобритании в Москве... рады приветствовать коллег в здании посольства Великобритании», — говорится в сообщении британских дипломатов в Facebook*.

Послы Великобритании и Канады Дебора Броннерт и Элисон Леклер вместе подняли флаги на торжественной церемонии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее посоветовала брать с собой ручку перед посещением британских учреждений на фоне нового «тренда» в Британии — дефицита ручек.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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