Посольство Канады будет располагаться в здании посольства Британии в Москве
«Посольство Канады будет располагаться в здании посольства Великобритании в Москве... рады приветствовать коллег в здании посольства Великобритании», — говорится в сообщении британских дипломатов в Facebook*.
Послы Великобритании и Канады Дебора Броннерт и Элисон Леклер вместе подняли флаги на торжественной церемонии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее посоветовала брать с собой ручку перед посещением британских учреждений на фоне нового «тренда» в Британии — дефицита ручек.
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