Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала брать с собой ручку перед посещением британских учреждений на фоне нового «тренда» в Британии — дефицита ручек.

Захарова в своём Telegram-канале рассказала о недавнем посещении российскими дипломатами посольства Великобритании в Лаосе, которые прибыли туда, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II.

По словам официального представителя российского МИД, сотрудница британского посольства спустя час после посещения российской делегации связалась с российской дипмиссией и рассказала о пропаже ручки из книги соболезнований.

«Что женщина хотела, сказать сложно: то ли чтобы ей канцелярия российского загранучреждения оказала гуманитарную помощь, то ли просто пожаловаться на проблему, а заодно и на британских протокольщиков», — написала Захарова.

Она посоветовала брать с собой ручку при посещении британских официальных органов, поскольку «и качество письма не пострадает, и ручка не пропадёт».

Так она отреагировала на новость о том, что британский король Карл III пожаловался на свою ручку, когда делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо.