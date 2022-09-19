военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Захарова посоветовала брать с собой ручку перед посещением британских учреждений

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала брать с собой ручку перед посещением британских учреждений на фоне нового «тренда» в Британии — дефицита ручек.
Захарова посоветовала брать с собой ручку перед посещением британских учреждений
  • РИА Новости

Захарова в своём Telegram-канале рассказала о недавнем посещении российскими дипломатами посольства Великобритании в Лаосе, которые прибыли туда, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II.

По словам официального представителя российского МИД, сотрудница британского посольства спустя час после посещения российской делегации связалась с российской дипмиссией и рассказала о пропаже ручки из книги соболезнований.

«Что женщина хотела, сказать сложно: то ли чтобы ей канцелярия российского загранучреждения оказала гуманитарную помощь, то ли просто пожаловаться на проблему, а заодно и на британских протокольщиков», — написала Захарова.

Она посоветовала брать с собой ручку при посещении британских официальных органов, поскольку «и качество письма не пострадает, и ручка не пропадёт».

Так она отреагировала на новость о том, что британский король Карл III пожаловался на свою ручку, когда делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить