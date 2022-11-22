Белый дом: встреча Байдена и Си Цзиньпина не стала перезагрузкой отношений между странами

Встреча лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20 не стала перезагрузкой отношений между странами, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«То, что президент хотел сделать на встрече с председателем Си, не было какой-то перезагрузкой, (это было. — RT) продолжение разговора, который эти два лидера вели последние несколько лет с момента вступления президента в должность», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось о встрече Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита G20 на Бали.

После встречи с президентом США председатель КНР назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях Китая и Соединённых Штатов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в начале 2023 года он планирует посетить Китай по поручению президента Джо Байдена.