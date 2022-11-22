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Орбан отреагировал на недовольство Киева из-за его шарфа с «Великой Венгрией»

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Венгерский премьер Виктор Орбан отреагировал на недовольство Киева из-за его появления на футбольном матче в шарфе с картой «Великой Венгрии».
Орбан отреагировал на недовольство Киева из-за его шарфа с «Великой Венгрией»
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

По словам Орбана, футбол — это не политика. Он призвал не видеть в футболе «того, чего нет».

«Сборная Венгрии — команда каждого венгра, где бы он ни жил!» — написал он в соцсетях.

20 ноября Орбан посетил матч между сборными Венгрии и Греции в шарфе с картой «Великой Венгрии» — страны в её границах до 1918 года.

В МИД Украины заявили, что появление Орбана в шарфе с изображением  Венгрии с частью территории Украины не содействует развитию двусторонних отношений.

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