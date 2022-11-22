Украинский МИД вызовет посла Венгрии из-за шарфа Орбана
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- © Britta Pedersen/dpa
Как заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в соцсетях, во внешнеполитическое ведомство пригласят посла Венгрии и заявят ему о неприемлемости поступка Орбана.
По его словам, появление Орбана в шарфе с изображением Венгрии с частью территории Украины не содействует развитию двусторонних отношений.
По информации ТАСС, 20 ноября Орбан посетил матч между сборными Венгрии и Греции в шарфе с картой «Великой Венгрии» — страны в её границах до 1918 года.