Украинский МИД вызовет посла Венгрии из-за шарфа Орбана

Украинский МИД вызовет посла Венгрии из-за появления венгерского премьера Виктора Орбана на футбольном матче в шарфе с изображённой на нём картой «Великой Венгрии».

Как заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в соцсетях, во внешнеполитическое ведомство пригласят посла Венгрии и заявят ему о неприемлемости поступка Орбана.

По его словам, появление Орбана в шарфе с изображением Венгрии с частью территории Украины не содействует развитию двусторонних отношений.

По информации ТАСС, 20 ноября Орбан посетил матч между сборными Венгрии и Греции в шарфе с картой «Великой Венгрии» — страны в её границах до 1918 года.