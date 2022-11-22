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Украинский МИД вызовет посла Венгрии из-за шарфа Орбана

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Украинский МИД вызовет посла Венгрии из-за появления венгерского премьера Виктора Орбана на футбольном матче в шарфе с изображённой на нём картой «Великой Венгрии».
Украинский МИД вызовет посла Венгрии из-за шарфа Орбана
  • globallookpress.com
  • © Britta Pedersen/dpa

Как заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в соцсетях, во внешнеполитическое ведомство пригласят посла Венгрии и заявят ему о неприемлемости поступка Орбана.

По его словам, появление Орбана в шарфе с изображением  Венгрии с частью территории Украины не содействует развитию двусторонних отношений.

По информации ТАСС, 20 ноября Орбан посетил матч между сборными Венгрии и Греции в шарфе с картой «Великой Венгрии» — страны в её границах до 1918 года.

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