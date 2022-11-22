Hesspress: более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Марокко
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«11 человек скончались сразу после аварии на месте происшествия, ещё один погиб после перевода в районную больницу», — сообщает портал Hesspress.
Уточняется, что автобус перевернулся неподалёку от города Таза в горной местности.
20 ноября сообщалось, что в результате ДТП у Красного моря в Египте погибли 12 человек, ещё 30 были ранены.
В июле в результате аварии с участием туристического автобуса в Доминикане погибли четыре человека, более 30 пострадали.