Hesspress: более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Марокко

В результате аварии с пассажирским автобусом на северо-востоке Марокко 12 человек погибли, более 40 получили ранения разной степени тяжести.

«11 человек скончались сразу после аварии на месте происшествия, ещё один погиб после перевода в районную больницу», — сообщает портал Hesspress.

Уточняется, что автобус перевернулся неподалёку от города Таза в горной местности.

20 ноября сообщалось, что в результате ДТП у Красного моря в Египте погибли 12 человек, ещё 30 были ранены.

В июле в результате аварии с участием туристического автобуса в Доминикане погибли четыре человека, более 30 пострадали.