В результате ДТП у Красного моря в Египте погибли 12 человек, ещё 30 ранены

В результате столкновения автобуса с грузовиком на побережье Красного моря в Египте погибли 12 человек, ещё 30 получили ранения.

По данным газеты Al-Masry Al-Youm, авария произошла на трассе между городами Рас-Гариб и Заафарана.

Как сообщили РИА Новости в российском посольстве в Каире, обращений от граждан России в связи с ДТП не поступало.

В июле в результате ДТП с участием туристического автобуса в Доминикане погибли четыре человека, более 30 пострадали.

В российской дипмиссии уточнили, что в результате серьёзной аварии россияне не пострадали.