Узнать больше

В результате ДТП у Красного моря в Египте погибли 12 человек, ещё 30 ранены

Короткая ссылка
В результате столкновения автобуса с грузовиком на побережье Красного моря в Египте погибли 12 человек, ещё 30 получили ранения.
В результате ДТП у Красного моря в Египте погибли 12 человек, ещё 30 ранены
  • AP

По данным газеты Al-Masry Al-Youm, авария произошла на трассе между городами Рас-Гариб и Заафарана.

Как сообщили РИА Новости в российском посольстве в Каире, обращений от граждан России в связи с ДТП не поступало.

В июле в результате ДТП с участием туристического автобуса в Доминикане погибли четыре человека, более 30 пострадали. 

В российской дипмиссии уточнили, что в результате серьёзной аварии россияне не пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить