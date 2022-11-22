Экс-мэр Косовской Митровицы: представление с Косовом придумано, чтобы Сербия пошла на уступки

Экс-мэр Косовской Митровицы Крстимир Пантич в интервью RT Balkan заявил, что очередной кризис в самопровозглашённой Республике Косово придуман для того, чтобы Сербия вновь пошла на уступки.

По его словам, премьер самопровозглашённого Косова Альбин Курти ещё раз продемонстрировал, что не заинтересован в мирном разрешении споров.

«Если бы не прямое давление со стороны американской администрации, конфликт был бы неизбежен. У сербского народа в Косово и Метохии больше не осталось терпения, он не может выносить издевательства со стороны приштинских институций», — сказал Пантич.

Он выразил опасение, что даже призывы президента Сербии Александра Вучича к сдержанности не возымели бы эффекта, если бы сегодня утром в Косове начали штрафовать автомобилистов с сербскими номерами.

Пантич добавил, что, поскольку никого сейчас не устраивает конфликт, было оказано давление на Курти, чтобы «он отказался от своей безумной затеи выносить односторонние, и, прежде всего, незаконные решения».

«Я не верю, что ЕС действительно нейтрален и искренне желает решать проблемы мирным путём. Их цель — признание Косова со стороны Белграда. И я боюсь, что и это представление придумано для того, чтобы Сербия вновь пошла на уступки, не только по вопросу отказа от номеров серии КМ», — заявил эксперт.

Он также ожидает, что «продолжится давление и для возвращения сербов в косовские институции».

«В пользу этого свидетельствует тот факт, что был продлён срок для регистрации политических субъектов на должности мэров на севере Косово и Метохии», — объяснил Пантич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил в обращении к нации, что власти Республики Косово приняли решение об отправке спецназа МВД на населённый сербами север края.

Он также предупредил, что ситуация в непризнанном Косове на грани столкновений.

Позже премьер Косова Альбин Курти отложил введение штрафов за сербские номера на 48 часов по просьбе посла США в Приштине Джеффри Ховени.