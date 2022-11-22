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РБК: российские компании в октябре отправили в Китай рекордный объём золота

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Российские компании в октябре отправили в Китай 2,16 т золота на $124,6 млн, что является максимальным показателем с 2016 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
РБК: российские компании в октябре отправили в Китай рекордный объём золота
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Отмечается, что в октябре по сравнению с аналогичным периодом 2021 года импорт российского золота в необработанных или полуобработанных формах в Китай вырос в два раза. 

Согласно ежемесячной статистке китайского ведомства, это является наиболее крупной поставкой по меньшей мере с 2016 года.

Ранее Bloomberg писал, что некоторые страны, включая Россию и Китай, активно наращивают запасы золота на фоне валютного господства Соединённых Штатов и жёстких мер американской администрации, нацеленных на его сохранение.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с «Радио 1» назвал рублёвые вклады оптимальным способом хранения средств. Ещё одним вариантом он назвал золото.

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