РБК: российские компании в октябре отправили в Китай рекордный объём золота
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Отмечается, что в октябре по сравнению с аналогичным периодом 2021 года импорт российского золота в необработанных или полуобработанных формах в Китай вырос в два раза.
Согласно ежемесячной статистке китайского ведомства, это является наиболее крупной поставкой по меньшей мере с 2016 года.
Ранее Bloomberg писал, что некоторые страны, включая Россию и Китай, активно наращивают запасы золота на фоне валютного господства Соединённых Штатов и жёстких мер американской администрации, нацеленных на его сохранение.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с «Радио 1» назвал рублёвые вклады оптимальным способом хранения средств. Ещё одним вариантом он назвал золото.