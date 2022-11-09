Bloomberg: Россия и Китай наращивают запасы золота из-за утраты доверия к США
Согласно данным Всемирного совета по золоту, которые приводит колумнист, центробанки стран мира в сентябре текущего года купили 400 метрических т золота, что равняется обычным покупкам за целый год.
Он сравнил подобное поведение с «зомби-апокалипсисом».
«В мире, где доверять нельзя никому, имеет смысл подстелить себе золотую соломку», — отметил Фиклинг.
По словам обозревателя, наибольшее наращивание запасов золота осуществляют Россия, Китай и Саудовская Аравия, поскольку их отношения с Вашингтоном «слабеют день ото дня».
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с «Радио 1» назвал рублёвые вклады оптимальным способом хранения средств. Ещё одним вариантом он назвал золото.