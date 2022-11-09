Bloomberg: Россия и Китай наращивают запасы золота из-за утраты доверия к США

Некоторые страны, включая Россию и Китай, активно наращивают запасы золота на фоне валютного господства Соединённых Штатов и жёстких мер американской администрации, нацеленных на его сохранение. Об этом заявил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.

Согласно данным Всемирного совета по золоту, которые приводит колумнист, центробанки стран мира в сентябре текущего года купили 400 метрических т золота, что равняется обычным покупкам за целый год.

Он сравнил подобное поведение с «зомби-апокалипсисом».

«В мире, где доверять нельзя никому, имеет смысл подстелить себе золотую соломку», — отметил Фиклинг.

По словам обозревателя, наибольшее наращивание запасов золота осуществляют Россия, Китай и Саудовская Аравия, поскольку их отношения с Вашингтоном «слабеют день ото дня».

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с «Радио 1» назвал рублёвые вклады оптимальным способом хранения средств. Ещё одним вариантом он назвал золото.