Франция разместит в Литве четыре многоцелевых истребителя Rafale
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«Франция разместит в Литве по мандату НАТО четыре истребителя Rafale с 25 ноября. Они будут обеспечивать задачи по охране воздушного пространства над странами Балтии», — цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню признал, что сограждане задают вопросы о целесообразности поставок оружия Украине.
Лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Франция продолжает осуществлять «безумные поставки» вооружения Украине, не принимая во внимание нужды собственной армии.