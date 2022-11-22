Франция разместит в Литве четыре многоцелевых истребителя Rafale

Французская армия с 25 ноября разместит в Литве четыре многоцелевых истребителя Rafale в рамках НАТО для охраны пространства над балтийскими странами, сообщило Министерство обороны Франции.

«Франция разместит в Литве по мандату НАТО четыре истребителя Rafale с 25 ноября. Они будут обеспечивать задачи по охране воздушного пространства над странами Балтии», — цитирует пресс-релиз РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню признал, что сограждане задают вопросы о целесообразности поставок оружия Украине.

Лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Франция продолжает осуществлять «безумные поставки» вооружения Украине, не принимая во внимание нужды собственной армии.