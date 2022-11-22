Косачёв прокомментировал слова Столтенберга про военную помощь Украине

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв прокомментировал высказывание Генсека НАТО Йенса Столтенберга о военной помощи Киеву.

Он подчеркнул, что «больше смертей ради мира — это однозначно не то, что приблизит переговоры».

«Пора одержимым политикам на Западе понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание ещё больше пичкать Украину оружием — это разнонаправленные и взаимоисключающие действия», — написал он в Telegram.

Косачёв также указал на противоречия в высказываниях Столтенберга.

Ранее Генсек НАТО выразил уверенность, что Североатлантическому альянсу необходимо усилить поставляемую военную помощь Украине с целью установления «приемлемого мира» с Россией.