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Косачёв прокомментировал слова Столтенберга про военную помощь Украине

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Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв прокомментировал высказывание Генсека НАТО Йенса Столтенберга о военной помощи Киеву.

Он подчеркнул, что «больше смертей ради мира — это однозначно не то, что приблизит переговоры».

«Пора одержимым политикам на Западе понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание ещё больше пичкать Украину оружием — это разнонаправленные и взаимоисключающие действия», — написал он в Telegram.

Косачёв также указал на противоречия в высказываниях Столтенберга.

Ранее Генсек НАТО выразил уверенность, что Североатлантическому альянсу необходимо усилить поставляемую военную помощь Украине с целью установления «приемлемого мира» с Россией.

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