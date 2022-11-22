Адмирал Бауэр: НАТО не готова ответить российской армии из-за проблем с инфраструктурой

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр выразил мнение, что альянс не готов отреагировать на потенциальную «угрозу» со стороны России. Об этом пишет Reuters.

«В очень многих странах — не только на восточном фланге — существуют недостатки в инфраструктуре», — отметил он.

Бауэр добавил, что в случае переброски тяжёлой техники из-за океана проблемой станет низкая пропускная способность европейских железных дорог и разница в ширине колеи.

Он также сказал, что трудностями могут стать недостаток информации о маршрутах, а также «парализующая» бюрократия.

20 ноября профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью The New Yorker выразил мнение, что российский президент Владимир Путин ясно дал понять, что для России стало бы экзистенциальной угрозой становление Украины оплотом Запада у российских границ.