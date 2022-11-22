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FP: конфликт на Украине настроил Францию и Германию друг против друга как никогда прежде

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Обозреватель Foreign Policy Каролин де Грюйтер заявила, что конфликт на Украине вызвал глубокие разногласия между Францией и ФРГ.

Журналист отметила, что в Европе на последние несколько лет существовало «разделение труда», которое устраивало оба государства. Так, Берлин мог «игнорировать геополитику», сделав упор на экономике, а Париж, как «ядерная держава с серьёзной армией и местом в Совбезе ООН», мог уделять больше внимания внешней политике.

«Париж осыпает Берлин критикой. Почему немецкая сторона начала предпринимать самостоятельные действия после многих лет игнорирования многочисленных европейских предложений Макрона? Почему Шольц отправился в Китай один?», — цитирует РИА Новости де Грюйтер.

По её мнению, то, что Берлин «внезапно» выступает с односторонними инициативами без координации с Францией, нарушает «хрупкое равновесие» между Францией и Германией.

26 октября заместитель директора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайех и приглашённый научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Чинция Бьянко в статье для Foreign Policy заявили, что Саудовская Аравия и Иран поддерживают Россию, чтобы ослабить влияние США на Ближнем Востоке.

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