Премьер Португалии: ЕС не сможет принять новых членов

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что ЕС не сможет оправдать ожидания на вступление в состав объединения новых членов, включая Украину.

Соответствующее заявление он сделал на конференции, организованной телеканалом CNN Portugal.

По его словам, у ЕС есть очень чёткие критерии для приёма новых стран — членов, но, «к сожалению, нет критериев для определения своей собственной способности принимать их в свой состав».

«Будем откровенны, в условиях существующего институционального и бюджетного устройства, ЕС не в состоянии оправдать ожидания, которые создаёт», — цитирует его ТАСС.

Ранее украинский вице-премьер Ольга Стефанишина выразила уверенность, что Украина сможет завершить к концу 2024 года процесс вступления в Евросоюз.