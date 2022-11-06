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В Киеве выразили уверенность в том, что Украина станет членом ЕС в 2024 году

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Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина выразила уверенность, что Украина сможет завершить к концу 2024 года процесс вступления в Евросоюз. Такое заявление она сделала в интервью Die Welt.
В Киеве выразили уверенность в том, что Украина станет членом ЕС в 2024 году
  • Legion-Media

«Мы полны решимости завершить вступление в ЕС к концу 2024 года», — сказала украинская чиновница.

Издание отмечает, что в таком случае вступление страны в Евросоюз стало бы самым быстрым в истории, так как в прошлом этот процесс занимал «в среднем девять лет», однако «Киев не хочет ждать так долго».

В июне в Еврокомиссии опубликовали перечень условий, неисполнение которых со стороны Украины может стать поводом для отзыва у Киева статуса кандидата на членство в ЕС.

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