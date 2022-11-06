В Киеве выразили уверенность в том, что Украина станет членом ЕС в 2024 году
- Legion-Media
«Мы полны решимости завершить вступление в ЕС к концу 2024 года», — сказала украинская чиновница.
Издание отмечает, что в таком случае вступление страны в Евросоюз стало бы самым быстрым в истории, так как в прошлом этот процесс занимал «в среднем девять лет», однако «Киев не хочет ждать так долго».
В июне в Еврокомиссии опубликовали перечень условий, неисполнение которых со стороны Украины может стать поводом для отзыва у Киева статуса кандидата на членство в ЕС.