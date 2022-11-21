Полиция Косова получила приказ увеличить контингент на севере КиМ

Специальные подразделения полиции непризнанного Косова получили приказ увеличить контингент на севере Косова и Метохии (КиМ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сербскую газету «Блиц».

По данным издания, подразделения должны быть готовы в любой момент отправиться на север Косова и Метохии с базы «Белведер», которая находится в южной части Косовска-Митровицы.

Ранее сербский министр обороны Милош Вучевич заявил о готовности Вооружённых сил Сербии предпринять все меры, направленные на защиту сербов в самопровозглашённой Республике Косово.