Полиция Косова получила приказ увеличить контингент на севере КиМ
- AFP
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сербскую газету «Блиц».
По данным издания, подразделения должны быть готовы в любой момент отправиться на север Косова и Метохии с базы «Белведер», которая находится в южной части Косовска-Митровицы.
Ранее сербский министр обороны Милош Вучевич заявил о готовности Вооружённых сил Сербии предпринять все меры, направленные на защиту сербов в самопровозглашённой Республике Косово.