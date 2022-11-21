WSJ: чиновники США угрозами заставляют торговых партнёров России вводить санкции

Американские чиновники пытаются заставить основных торговых партнёров России вводить антироссийские санкции и торговый контроль посредством угроз. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, американские власти направляют своих высокопоставленных чиновников, представляющих крупные правительственные ведомства, в зарубежные столицы.

«Их миссия: делиться разведданными о сетях уклонения от санкций, тихо угрожать сопротивляющимся властям и фирмам карательными мерами и собирать информацию о сетях, подозреваемых в доставке грузов в Россию», — говорится в материале, текст которого приводит РИА Новости.

В октябре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США угрожают послам стран, которые голосуют в ООН, заморозкой счетов и санкциями в отношении их обучающихся в американских университетах детей.