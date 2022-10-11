Лавров рассказал о поступающих послам разных стран угрозах со стороны США
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«Американцы настолько затерроризировали большинство развивающихся стран вместе с англосаксами и подпевающим им Евросоюзом. Они угрожают лишить их помощи, подвергнуть санкциям, угрожают послам, которые голосуют в Нью-Йорке, заморозить их банковские счета, угрожают сделать какие-то вещи с детьми, которые учатся в американских университетах», — цитирует его ТАСС.
Ранее постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил о двойных стандартах при голосовании в Генассамблее ООН.