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Лавров рассказал о поступающих послам разных стран угрозах со стороны США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что США угрожают послам стран, которые голосуют в ООН, заморозкой счетов и санкциями в отношении их обучающих в американских университетах детей.
Лавров рассказал о поступающих послам разных стран угрозах со стороны США
  • © MFA Russia

«Американцы настолько затерроризировали большинство развивающихся стран вместе с англосаксами и подпевающим им Евросоюзом. Они угрожают лишить их помощи, подвергнуть санкциям, угрожают послам, которые голосуют в Нью-Йорке, заморозить их банковские счета, угрожают сделать какие-то вещи с детьми, которые учатся в американских университетах», — цитирует его ТАСС.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил о двойных стандартах при голосовании в Генассамблее ООН.

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