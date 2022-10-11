Лавров рассказал о поступающих послам разных стран угрозах со стороны США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что США угрожают послам стран, которые голосуют в ООН, заморозкой счетов и санкциями в отношении их обучающих в американских университетах детей.

«Американцы настолько затерроризировали большинство развивающихся стран вместе с англосаксами и подпевающим им Евросоюзом. Они угрожают лишить их помощи, подвергнуть санкциям, угрожают послам, которые голосуют в Нью-Йорке, заморозить их банковские счета, угрожают сделать какие-то вещи с детьми, которые учатся в американских университетах», — цитирует его ТАСС.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил о двойных стандартах при голосовании в Генассамблее ООН.