Байден объявил ЧС в штате Нью-Йорк из-за снегопада
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«Вчера вечером президент Джозеф Р. Байден — младший объявил о чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей из-за сильной зимней бури и метели», — говорится в заявлении.
Уточняется, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) было уполномочено определять, мобилизовывать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий данного ЧС.
Ранее издание Washington Post со ссылкой на проект федерального доклада заявляло, что глобальное потепление в Соединённых Штатах происходит быстрее, чем в среднем на Земле.