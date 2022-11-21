Байден объявил ЧС в штате Нью-Йорк из-за снегопада

Пресс-служба Белого дома заявила, что президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за сильного снегопада.

«Вчера вечером президент Джозеф Р. Байден — младший объявил о чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей из-за сильной зимней бури и метели», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) было уполномочено определять, мобилизовывать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий данного ЧС.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на проект федерального доклада заявляло, что глобальное потепление в Соединённых Штатах происходит быстрее, чем в среднем на Земле.