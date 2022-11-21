Узнать больше

Байден объявил ЧС в штате Нью-Йорк из-за снегопада

Короткая ссылка
Пресс-служба Белого дома заявила, что президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за сильного снегопада.
Байден объявил ЧС в штате Нью-Йорк из-за снегопада
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Potemkin

«Вчера вечером президент Джозеф Р. Байден — младший объявил о чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей из-за сильной зимней бури и метели», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) было уполномочено определять, мобилизовывать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий данного ЧС.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на проект федерального доклада заявляло, что глобальное потепление в Соединённых Штатах происходит быстрее, чем в среднем на Земле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить