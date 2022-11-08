WP: в США глобальное потепление происходит быстрее, чем в среднем на Земле

Глобальное потепление в Соединённых Штатах происходит быстрее, чем в среднем на Земле, сообщает Washington Post со ссылкой на проект соответствующего федерального доклада.

«Потепление в США за последние 50 лет происходит на 68% быстрее, чем на планете в целом», — цитирует издание документ.

Уточняется, что из-за изменения климата стихийные бедствия в США будут происходить чаще. Так, например, по мнению авторов доклада, в стране будет больше лесных пожаров и наводнений, при этом они будут всё более разрушительными.

В значительной части регионов США, как ожидается, будет затруднён доступ к питьевой воде, могут быть повреждены жильё и иная важная инфраструктура.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что человечество мчится в климатический ад.