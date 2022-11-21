В Минобороны Польши заявили, что страна не участвует в создании общеевропейской системы ПВО

Представитель польского Министерства национальной обороны полковник Михал Марчиняк сообщил, что Польша не намерена принимать участие в создании общеевропейской системы ПВО Sky Shield, поскольку это отбросило бы страну на несколько лет назад с точки зрения вооружённых сил.

Марчиняк подчеркнул, что ПВО Польши намного эффективнее и сильнее тех, которые имеются в распоряжении участвующих в инициативе стран.

«Участие в этой инициативе с точки зрения вооружённых сил отбросил бы нас на несколько лет», — приводит его слова РИА Новости.

Марчиняк в том числе объяснил это тем, что данная инициатива производится без авторизации НАТО.

В октябре по инициативе Германии 15 европейских стран подписали протокол о намерении по созданию общеевропейской системы противовоздушной обороны.