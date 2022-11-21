В Минобороны Польши заявили, что страна не участвует в создании общеевропейской системы ПВО
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Марчиняк подчеркнул, что ПВО Польши намного эффективнее и сильнее тех, которые имеются в распоряжении участвующих в инициативе стран.
«Участие в этой инициативе с точки зрения вооружённых сил отбросил бы нас на несколько лет», — приводит его слова РИА Новости.
Марчиняк в том числе объяснил это тем, что данная инициатива производится без авторизации НАТО.
В октябре по инициативе Германии 15 европейских стран подписали протокол о намерении по созданию общеевропейской системы противовоздушной обороны.