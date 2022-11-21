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Yeni Şafak: Турция перенесла операцию в Сирии и Ираке на день из-за США

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Турецкое издание Yeni Şafak со ссылкой на источники пишет, что Турция перенесла операцию на севере Сирии и Ирака на день из-за того, что США расшифровали информацию.
Yeni Şafak: Турция перенесла операцию в Сирии и Ираке на день из-за США
  • Gettyimages.ru

По данным газеты, изначально операция была назначена на вечер воскресенья, но была перенесена на один день раньше. Это произошло на фоне того, что чиновники США, проинформированные об операции, заранее расшифровали её. 

Также сообщается, что с помощью плана, «испортившего всем игру», Турция показала, что может поражать цели одновременно в двух точках — на севере САР и Ирака, цитирует материал РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении в страну с саммита G20 на Бали отдал приказ о проведении воздушной операции в Ираке и Сирии.

Как стало известно, по меньшей мере 15 военнослужащих сирийской армии погибли в результате ударов турецких ВВС по курдским районам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.

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