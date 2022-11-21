FA: попытка США соперничать одновременно с Россией и Китаем обречена на провал

Попытка Соединённых Штатов соперничать одновременно с Россией и Китаем обречена на провал, заявил американский аналитик Ричард Фонтэйн в статье для Foreign Affairs.

По его мнению, США в таком случае будет ждать провал, даже если Вашингтон будет работать с союзниками и предпринимать все разумные действия для «усиления американской мощи».

Автор пишет, что если Вашингтон попытается реализовать это противостояние по всему миру, то это приведёт к истощению США и подорвёт их способность решать наиболее важные вопросы, цитирует материал РИА Новости.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Соединённые Штаты считают, что другим странам можно иметь отношения с Китаем, однако нежелательно углублять их в военной сфере, потому что «риски слишком высоки» при «незначительной награде».

С такой же оценкой он выступил в отношении России.