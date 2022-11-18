Пентагон: другим странам нежелательно углублять отношения с Россией и КНР в военной сфере

Соединённые Штаты считают, что другим странам можно иметь отношения с Китаем, однако нежелательно углублять их в военной сфере, потому что «риски слишком высоки» при «незначительной награде». Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

«На мой взгляд, у других стран должны быть отношения с Пекином, это нормально. Однако я бы предостерёг от того, чтобы чрезмерно углублять эти отношения в военной сфере, поскольку, на мой взгляд, риски слишком высоки, а награда незначительна», — сказал он во время дискуссии, организованной на площадке Манамского диалога. Его слова приводит РИА Новости.

С такой же оценкой он выступил в отношении России.

«Что касается сферы безопасности, то преимущества от отношений с Пекином и Москвой ограничены», — утверждает Кол.

В конце августа в Белом доме выразили обеспокоенность участием других стран в совместных с Россией учениях «Восток-2022».