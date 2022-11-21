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ЦПВС: боевики в Сирии оборудовали склады с оружием в лагерях беженцев

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Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что боевики оборудовали склады с оружием в лагерях беженцев в провинции Идлиб.
ЦПВС: боевики в Сирии оборудовали склады с оружием в лагерях беженцев
  • AP

По его словам, в ЦПВС поступают сведения о продолжающемся ухудшении гуманитарной ситуации в лагерях беженцев «Харим» и «Салькин» в провинции Идлиб.

«По имеющейся информации, боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* оборудовали склады с оружием и боеприпасами на гуманитарных объектах в указанных лагерях», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что террористы не только используют мирное население в качестве живого щита, но и препятствуют доступу в лагеря беженцев представителей международных организаций.

Ранее ВКС России уничтожили около десятка террористов в сирийском Идлибе.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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