ЦПВС: боевики в Сирии оборудовали склады с оружием в лагерях беженцев

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что боевики оборудовали склады с оружием в лагерях беженцев в провинции Идлиб.

По его словам, в ЦПВС поступают сведения о продолжающемся ухудшении гуманитарной ситуации в лагерях беженцев «Харим» и «Салькин» в провинции Идлиб.

«По имеющейся информации, боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* оборудовали склады с оружием и боеприпасами на гуманитарных объектах в указанных лагерях», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что террористы не только используют мирное население в качестве живого щита, но и препятствуют доступу в лагеря беженцев представителей международных организаций.

Ранее ВКС России уничтожили около десятка террористов в сирийском Идлибе.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.