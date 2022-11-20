В бундесвере заявили о планах провести военную подготовку на случай столкновения с Россией

В бундесвере планируется провести «военную оборонительную и оперативную подготовку» на случай столкновения с Россией.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на 68-страничный документ за подписью главного инспектора немецких вооружённых сил Эберхарда Цорна.

По его мнению, Россия представляет угрозу для ФРГ и поэтому необходимо иметь план действий на случай войны.

«Нападение на Германию потенциально может произойти без предупреждения и будет иметь огромные, возможно, даже разрушительные последствия», — цитирует его издание.

Цорн заявил, что властям ФРГ не следует полагаться на поддержку со стороны НАТО и ЕС, а сделать свою армию более надёжной.

Ранее суд Дюссельдорфа приговорил офицера бундесвера в отставке к одному году и девяти месяцам условного срока по обвинению в якобы шпионаже в пользу России против США.

В октябре издание Der Spiegel сообщало, что с начала конфликта на Украине всё больше солдат бундесвера хотят уволиться со службы.