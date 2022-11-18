В ФРГ экс-офицера бундесвера приговорили к условному сроку за «шпионаж» в пользу России

Суд Дюссельдорфа приговорил офицера бундесвера в отставке к одному году и девяти месяцам условного срока по обвинению в якобы шпионаже в пользу России против США.

«Сенат государственной безопасности Высшего земельного суда Дюссельдорфа приговорил обвиняемого Ральфа Г. к лишению свободы... за разведдеятельность, сопряжённую с агентурной деятельностью против государства — члена НАТО США», — говорится в сообщении суда.

В апреле Федеральная прокуратура Германии обвинила бывшего офицера бундесвера в запасе в шпионаже в пользу России.

По данным прокуратуры, он возглавлял окружной штаб связи и передавал российской разведывательной службе информацию из публичных и конфиденциальных источников.