Сенатор Карасин заявил, что Польша показала «уродливое лицо русофобии» отказом Лаврову

Решение Польши отказать главе МИД России Сергею Лаврову в участии в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ 1—2 декабря показало «уродливое лицо польской русофобии», считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Откуда такая безоглядная ненависть к нам? Ведь полякам отведена роль председателя, а не надсмотрщика в зоне. Где правила процедуры и утверждённые всеми странами принципы работы действующего председателя? Трудно сдержаться, но скажем себе: история так ничему поляков и не научила», — написал он в Telegram.

Ранее Польша, являющаяся председателем ОБСЕ, отказала Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

В МИД России заявили, что такое решение беспрецедентно и провокационно.