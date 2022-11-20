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Сенатор Карасин заявил, что Польша показала «уродливое лицо русофобии» отказом Лаврову

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Решение Польши отказать главе МИД России Сергею Лаврову в участии в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ 1—2 декабря показало «уродливое лицо польской русофобии», считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Сенатор Карасин заявил, что Польша показала «уродливое лицо русофобии» отказом Лаврову
  • РИА Новости

«Откуда такая безоглядная ненависть к нам? Ведь полякам отведена роль председателя, а не надсмотрщика в зоне. Где правила процедуры и утверждённые всеми странами принципы работы действующего председателя? Трудно сдержаться, но скажем себе: история так ничему поляков и не научила», — написал он в Telegram.

Ранее Польша, являющаяся председателем ОБСЕ, отказала Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

В МИД России заявили, что такое решение беспрецедентно и провокационно.

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