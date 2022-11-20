Сенатор Карасин заявил, что Польша показала «уродливое лицо русофобии» отказом Лаврову
- РИА Новости
«Откуда такая безоглядная ненависть к нам? Ведь полякам отведена роль председателя, а не надсмотрщика в зоне. Где правила процедуры и утверждённые всеми странами принципы работы действующего председателя? Трудно сдержаться, но скажем себе: история так ничему поляков и не научила», — написал он в Telegram.
Ранее Польша, являющаяся председателем ОБСЕ, отказала Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
В МИД России заявили, что такое решение беспрецедентно и провокационно.