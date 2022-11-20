МИД Китая напомнил, что тайваньский вопрос является красной линией в отношениях с США

МИД Китая напомнил, что тайваньский вопрос является первоочередной красной линией в отношениях с США, о чём китайский лидер Си Цзиньпин заявил американскому президенту Джо Байдену.

«Председатель Си Цзиньпин всесторонне и систематически разъяснил происхождение тайваньского вопроса и принципиальную позицию Китая», — говорится в сообщении МИД, которое приводит ТАСС.

Китайский лидер «чётко указал», что тайваньский вопрос является «ядром основных интересов Китая» и «первой красной линией, которую нельзя пересекать».

Ранее в оборонном ведомстве КНР сообщили, что армия Китая продолжает обучение войск на случай военного конфликта. Пекин призывает США не нарушать территориальную целостность КНР по ситуации вокруг Тайваня.