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Министр обороны Китая готов ко встрече с американским коллегой в Камбодже

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Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ готов ко встрече с американским коллегой Ллойдом Остином на полях Совещания министров обороны государств — членов АСЕАН с диалоговыми партнёрами («СМОА плюс») в Камбодже.
Министр обороны Китая готов ко встрече с американским коллегой в Камбодже
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй.

«Китай позитивно настроен и открыт для контакта с США во время встречи министров обороны в формате «СМОА плюс», оба ведомства поддерживают связь и координацию», — цитирует его ТАСС.

Ранее в оборонном ведомстве КНР сообщили, что армия Китая продолжает обучение войск на случай военного конфликта, Пекин призывает США не нарушать территориальную целостность КНР по ситуации вокруг Тайваня.

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