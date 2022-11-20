Министр обороны Китая готов ко встрече с американским коллегой в Камбодже
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Об этом сообщил представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй.
«Китай позитивно настроен и открыт для контакта с США во время встречи министров обороны в формате «СМОА плюс», оба ведомства поддерживают связь и координацию», — цитирует его ТАСС.
Ранее в оборонном ведомстве КНР сообщили, что армия Китая продолжает обучение войск на случай военного конфликта, Пекин призывает США не нарушать территориальную целостность КНР по ситуации вокруг Тайваня.