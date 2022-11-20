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Экс-помощник Буша: в Республиканской партии США растёт число противников помощи Украине

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В Республиканской партии США увеличивается число противников оказания военной помощи Украине, заявил бывший специальный помощник экс-президента США Джорджа Буша — младшего Майкл Аллен.

«Сейчас 48% республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Украины. В марте их было шесть», — пишет Аллен в статье для Politico.

По его словам, настроения против военной помощи могут усилиться, если в ближайшие месяцы в США начнётся рецессия.

Он отметил, что против поддержки Украины голосуют всё больше членов Республиканской партии.

Ранее Республиканская партия в палате представителей конгресса США представила законопроект об аудите средств, которые идут на оказание помощи Украине.

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