Экс-помощник Буша: в Республиканской партии США растёт число противников помощи Украине

В Республиканской партии США увеличивается число противников оказания военной помощи Украине, заявил бывший специальный помощник экс-президента США Джорджа Буша — младшего Майкл Аллен.

«Сейчас 48% республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Украины. В марте их было шесть», — пишет Аллен в статье для Politico.

По его словам, настроения против военной помощи могут усилиться, если в ближайшие месяцы в США начнётся рецессия.

Он отметил, что против поддержки Украины голосуют всё больше членов Республиканской партии.

Ранее Республиканская партия в палате представителей конгресса США представила законопроект об аудите средств, которые идут на оказание помощи Украине.