Экс-помощник Буша: в Республиканской партии США растёт число противников помощи Украине
«Сейчас 48% республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Украины. В марте их было шесть», — пишет Аллен в статье для Politico.
По его словам, настроения против военной помощи могут усилиться, если в ближайшие месяцы в США начнётся рецессия.
Он отметил, что против поддержки Украины голосуют всё больше членов Республиканской партии.
Ранее Республиканская партия в палате представителей конгресса США представила законопроект об аудите средств, которые идут на оказание помощи Украине.