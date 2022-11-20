Экс-премьер Японии Мори подверг критике Зеленского

Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори заявил, что президент Украины Владимир Зеленский виноват в том, что происходит с украинским народом ввиду продолжающегося конфликта.

«Зеленский заставил страдать многих украинцев», — приводит слова Мори издание The Japan Times. Он также раскритиковал японские новостные агентства за одностороннее освещение конфликта на Украине. Мори заявил, что действующий премьер Японии Фумио Кисида «однобоко следует за позицией США». Ранее американский журналист Рич Бердан опубликовал статью на бельгийском портале Modern Diplomacy, в которой усомнился в позиции западных СМИ, утверждающих о демократичности киевского режима.