Узнать больше

Экс-премьер Японии Мори подверг критике Зеленского

Короткая ссылка
Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори заявил, что президент Украины Владимир Зеленский виноват в том, что происходит с украинским народом ввиду продолжающегося конфликта.

«Зеленский заставил страдать многих украинцев», — приводит слова Мори издание The Japan Times.

Он также раскритиковал японские новостные агентства за одностороннее освещение конфликта на Украине.

Мори заявил, что действующий премьер Японии Фумио Кисида «однобоко следует за позицией США».

Ранее американский журналист Рич Бердан опубликовал статью на бельгийском портале Modern Diplomacy, в которой усомнился в позиции западных СМИ, утверждающих о демократичности киевского режима.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить