Экс-премьер Японии Мори подверг критике Зеленского
«Зеленский заставил страдать многих украинцев», — приводит слова Мори издание The Japan Times.
Он также раскритиковал японские новостные агентства за одностороннее освещение конфликта на Украине.
Мори заявил, что действующий премьер Японии Фумио Кисида «однобоко следует за позицией США».
Ранее американский журналист Рич Бердан опубликовал статью на бельгийском портале Modern Diplomacy, в которой усомнился в позиции западных СМИ, утверждающих о демократичности киевского режима.