Американский журналист Рич Бердан опубликовал статью на бельгийском портале Modern Diplomacy, в которой усомнился в позиции западных СМИ, утверждающих о демократичности киевского режима. Он предложил вспомнить о случаях, когда украинская власть подавляла «оппозиционные голоса».

Журналист пишет, что если кто-то поставит под вопрос «миллиарды долларов, вложенных в Украину, которые привели к человеческим жертвам, последующему энергетическому кризису и реальной угрозе ядерной войны», то этого человека ожидает политических крах «как союзника Владимира Путина».

«Реальный вопрос, который следует задать, заключается в том, действительно ли Запад борется за демократию или же он одержим стремлением сокрушить Россию и сделать всё возможное, чтобы стереть с лица земли её президента Владимира Путина», — говорится в статье Бердана.

Он предложил американцам и европейцам спросить себя, не устали ли они от «разглагольствования о Путине» и не ведут ли их по пути «демократии в опасности».

«Путин является козлом отпущения за всё, что происходит в Америке, будь то заявления о путинской инфляции, путинских ценах на газ или помощь в победе президента Трампа в 2016 году», — считает публицист.

При этом западные правительства и большинство СМИ «отстаивали Зеленского как знаменосца демократии», тогда как украинский Минюст приостановил деятельность основной оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и арестовал её лидера Виктора Медведчука, напоминает он.

«Это вторая по величине политическая партия, и это было бы похоже на Демократическую партию в США, предписывающую Министерству юстиции распустить Республиканскую партию», — считает автор.

Кроме того, продолжая подавлять оппозиционные голоса, «режим Владимира Зеленского» стремится избавиться от критиков его курса, в частности, это касается блогера Анатолия Шария, говорится в статье.

В начале октября главный редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо выразил мнение, что Зеленский вышел из-под контроля своих создателей. Такое мнение он выразил в своей статье под заголовком «Зеленкенштейн».