Террористы совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

Об этом информирует замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». В провинции Идлиб — три обстрела, в провинции Латакия — два обстрела», — цитирует его РИА Новости.

Ранее ВКС России уничтожили около десятка террористов в сирийском Идлибе.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.