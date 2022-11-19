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Сунак пообещал выделить Украине 125 зенитных орудий для борьбы с БПЛА

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Британский премьер-министр Риши Сунак в ходе визита на Украину сообщил, что Лондон выделит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками. Об этом пишет Sky News.
Сунак пообещал выделить Украине 125 зенитных орудий для борьбы с БПЛА
  • AP
  • © Leon Neal/Pool Photo

Отмечается, что основной пакет средств ПВО стоимостью 50 млн фунтов стерлингов будет направлен Украине для «защиты гражданского населения Украины и критической национальной инфраструктуры».

В пакет помощи входят 125 зенитных орудий и технологий для борьбы с беспилотниками.

16 ноября портал Local Sweden со ссылкой на правительство Швеции сообщил, что Стокгольм выделит более $350 млн на военную и гуманитарную помощь Киеву.

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