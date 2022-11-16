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Швеция направит свыше $350 млн на военную и гуманитарную помощь Украине

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Стокгольм выделит более $350 млн на военную и гуманитарную помощь Киеву. Об этом сообщает портал Local Sweden со ссылкой на правительство Швеции.
Швеция направит свыше $350 млн на военную и гуманитарную помощь Украине
  • РИА Новости

«Стокгольм выделит (Украине. — RT) военную помощь на сумму 3 млрд крон ($286 млн) плюс дополнительную гуманитарную помощь в размере 720 млн крон ($69 млн)», — сказано в материале.

Отмечается, что Швеция поставит Украине установку ПВО с боекомплектом.

По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, это уже девятый пакет помощи Киеву, который является самым крупным за последние восемь месяцев.

7 августа правительство Швеции заявило о том, что направит в Великобританию до 120 инструкторов для проведения базовой военной подготовки граждан Украины. Планировалось, что в военной подготовке примут участие около 10 тыс. граждан Украины и до 120 шведских инструкторов.

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