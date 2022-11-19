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Defense News: американские самолёты оказались не готовы к выполнению боевых задач

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Больше половины военных самолётов США оказались неспособными выполнять боевые задачи. Об этом пишет Defense News со ссылкой на новый федеральный отчёт.
Defense News: американские самолёты оказались не готовы к выполнению боевых задач
  • Gettyimages.ru
  • © CT757fan

В материале отмечается, что в ходе проверки контролировался такой показатель, как частота, с которой самолёт может летать и выполнять хотя бы одну из боевых задач.

Так, проверив 49 типов самолётов в армии, ВВС, ВМФ и Корпусе морской пехоты, комиссия обнаружила, что более половины из них «не соответствуют предъявляемым требованиям». При этом отмечается, что Пентагон ежегодно тратит десятки миллиардов долларов на их техническое обслуживание.

«Только в 2020 году на эксплуатацию и поддержку военных самолётов было израсходовано почти $54 млрд», — сказано в сообщении.

17 ноября телеканал CNN со ссылкой на трёх американских чиновников сообщил, что у США заканчиваются запасы некоторых видов вооружений и боеприпасов для поставок Украине.

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