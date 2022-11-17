CNN: у США заканчиваются некоторые виды оружия для поставок Украине
- AP
Согласно данным источников, опасения вызывают запасы снарядов калибра 155 мм и ЗРК Stinger.
Прочие собеседники телеканала заявили об обеспокоенности по поводу производства в США противорадиолокационных ракет HARM, ракет GMLRS и противотанковых комплексов Javelin.
Ранее сообщалось, что страны Североатлантического альянса опасаются, что в связи с продолжительными поставками оружия Киеву их собственные силы обороны останутся без необходимых запасов военного оборудования.