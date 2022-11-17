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CNN: у США заканчиваются некоторые виды оружия для поставок Украине

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У США заканчиваются запасы некоторых видов вооружений и боеприпасов для поставок Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на трёх американских чиновников.
CNN: у США заканчиваются некоторые виды оружия для поставок Украине
  • AP

Согласно данным источников, опасения вызывают запасы снарядов калибра 155 мм и ЗРК Stinger.

Прочие собеседники телеканала заявили об обеспокоенности по поводу производства в США противорадиолокационных ракет HARM, ракет GMLRS и противотанковых комплексов Javelin.

Ранее сообщалось, что страны Североатлантического альянса опасаются, что в связи с продолжительными поставками оружия Киеву их собственные силы обороны останутся без необходимых запасов военного оборудования.

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