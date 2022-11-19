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Белоусов назвал предстоящие годы «идеальным штормом» для мировой экономики

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Предстоящие несколько лет станут для мировой экономики периодом «идеального шторма». Об этом сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
Белоусов назвал предстоящие годы «идеальным штормом» для мировой экономики
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

По его словам, мировая экономика в настоящее время входит в период сильных потрясений, который усугубляется проблемами климата и технологического развития.

«Дело в том, что предстоящие несколько лет — это период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сходятся негативные тренды, которые накапливались достаточно давно», — приводит РИА Новости заявление Белоусова по итогам саммита АТЭС.

Ранее первый вице-премьер России сообщил, что российская экономика в условиях санкций является островком стабильности.

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