Посол Антонов заявил, что Россия надеется на скорое назначение посла США в Москве

Россия считает неправильным прерывать двусторонние отношения с США и надеется на скорое назначение американского посла в Москве. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы исходим из того, что прерывать контакты не надо, не надо дипломатические отношения рвать», — приводит РИА Новости его слова.

Антонов добавил, что у американской стороны также нет желания прерывать отношения между странами.

«Мы надеемся, что в скором будущем будет утверждён посол американский в России и американское посольство будет работать в полную силу», — подчеркнул российский посол.

Ранее Антонов заявил, что украинские власти предпринимают попытки спровоцировать прямое столкновение между Россией и Североатлантическим альянсом.