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Посол Антонов заявил, что Россия надеется на скорое назначение посла США в Москве

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Россия считает неправильным прерывать двусторонние отношения с США и надеется на скорое назначение американского посла в Москве. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Посол Антонов заявил, что Россия надеется на скорое назначение посла США в Москве
  • РИА Новости

«Мы исходим из того, что прерывать контакты не надо, не надо дипломатические отношения рвать», — приводит РИА Новости его слова.

Антонов добавил, что у американской стороны также нет желания прерывать отношения между странами.

«Мы надеемся, что в скором будущем будет утверждён посол американский в России и американское посольство будет работать в полную силу», — подчеркнул российский посол.

Ранее Антонов заявил, что украинские власти предпринимают попытки спровоцировать прямое столкновение между Россией и Североатлантическим альянсом.

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