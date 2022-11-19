Посол Антонов заявил, что Россия надеется на скорое назначение посла США в Москве
- РИА Новости
«Мы исходим из того, что прерывать контакты не надо, не надо дипломатические отношения рвать», — приводит РИА Новости его слова.
Антонов добавил, что у американской стороны также нет желания прерывать отношения между странами.
«Мы надеемся, что в скором будущем будет утверждён посол американский в России и американское посольство будет работать в полную силу», — подчеркнул российский посол.
Ранее Антонов заявил, что украинские власти предпринимают попытки спровоцировать прямое столкновение между Россией и Североатлантическим альянсом.